Представители администрации поздравили ветерана в Можайском округе

В преддверии Международного женского дня заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский, представители администрации, Общественной палаты и волонтеры Подмосковья навестили ветерана Великой Отечественной войны Нину Степановну Копину. Знаменитой жительнице Можайска, которой в этом году исполнится 100 лет, вручили цветы, подарки и теплые поздравления.

От имени главы округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой Алексей Сперанский поздравил Нину Степановну как женщину, маму, бабушку и прабабушку, пожелав ей здоровья, любви и теплоты близких. Он поблагодарил ветерана за все, что она сделала для страны.

Нина Степановна получила в подарок от волонтеров поделки, изготовленные детскими руками, и, расчувствовавшись, обняла юную волонтера, учащуюся третьей можайской школы по имени Виктория.

Ветеран ответила на поздравления словами благодарности в адрес молодежи, отметив, что ее поколение сделало все для фронта и Победы, так же как сейчас внуки и правнуки делают для своей страны. Она пожелала всем мирного неба, счастья и скорейшей Победы в специальной военной операции, поблагодарив Президента и воинов за то, что они твердо отстаивают интересы России.

Нина Степановна Копина (в девичестве Жукова) воевала в легендарной 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, о подвиге бойцов которой поэт Матусовский и композитор Баснер написали песню «На безымянной высоте».

Родилась 29 декабря 1926 года в Верее, в начале 30-х семья переехала в Можайск. В октябре 41-го была эвакуирована в Казахстан, осенью 42-го вернулась. Работала курьером в военном госпитале, затем машинисткой в штабе особого отдела. В мае 43-го красноармеец Жукова отправилась на фронт за Смоленск. В блиндажах и землянках под грохот взрывов печатала боевые донесения и оперативные сводки. Прошла путь от Рославля до Могилева, освобождала Польшу, Восточную Пруссию, Померанию, участвовала в Берлинской стратегической операции. Победу встретила на Эльбе.

Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», медалью Жукова и многими другими.

Говоря о событиях военных лет, Нина Степановна вспомнила бой за безымянную высоту, открывший дивизии путь на Рославль. Она была очевидцем той операции и лично знала многих бойцов-добровольцев из ударной группы, которые ушли на задание с твердой уверенностью в успехе. Ветеран отметила, что сегодня, всматриваясь в лица участников специальной военной операции, она видит в них ту же непреклонную решимость одержать Победу, мужество и огромную любовь к Родине.



