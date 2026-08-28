Представители администрации Павловского Посада встретились с жителями

27 августа во дворце культуры «Павлово-Покровский» прошла выездная администрация. Жители южного микрорайона смогли напрямую задать вопросы представителям администрации и профильных служб.

Основными темами встречи стали состояние дорог, капитальный ремонт домов, вопросы ЖКХ и благоустройства. Жители также предложили свои варианты решения проблем, с которыми сталкиваются в повседневной жизни.

По итогам встречи профильным службам поручили проработать обращения и определить сроки выполнения работ. Контроль за исполнением поручений будет осуществлять руководство округа.

Выездные администрации в Павловском Посаде проводят регулярно. О дате и месте следующей встречи администрация сообщит дополнительно.

Задать вопрос или уточнить информацию об участии в следующей встрече можно по телефону 8 (496) 432-99-05.