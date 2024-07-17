Представители администрации Мытищ встретились с семьями военнослужащих

Встреча администрации округа и представителей местного отделения партии «Единая Россия» с семьями военнослужащих прошла в Мытищах. На ней обсудили меры поддержки и повседневные проблемы, с которыми сталкиваются жители.

Традиционная встреча состоялась в библиотеке имени Д. Кедрина.

«В настоящее время, когда многие мужчины стоят на защите родины, их родные и близкие должны чувствовать себя окруженными заботой и вниманием. Во время чаепития обсудили как насущные вопросы, касающиеся повседневных тем, так и более важные», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Речь шла о действующих мерах поддержки, а также о передаче гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Напомним, что в Мытищах на улице Мира, 9 работает штаб по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям. В нем принимают и гумпомощь. Ее также можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, 37. Кроме того, работает горячая линия: 122, 8 (985) 858-38-74.

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