Представители администрации Лобни проверили содержание микрорайона Катюшки

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

Заместители главы городского округа Лобня Елена Лапшинова и Алексей Синелобов провели обход микрорайона Катюшки. Они обсудили с жителями вопросы благоустройства.

По итогам встречи на контроль поставлены следующие задачи:

• Благоустройство детской игровой площадки на улице Ленина, 69 (объект включен в план на 2025 год, УК заменит игровые элементы и выполнит покраску в течение 4 недель)

• Перенос контейнерной площадки возле магазина «Ашан»

• Вывоз мусора с контейнерной площадки на улице Ленина, 71

• Ремонт подъездов дома 4 на Лобненском бульваре

Жители дома № 4 на Лобненском бульваре также попросили обновить детскую игровую площадку. Администрация рассмотрит возможность включения площадки в план благоустройства на следующий год.

Обходы городских территорий проходят ежедневно. Анонсы встреч с жителями представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

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