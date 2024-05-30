Представители администрации Лобни проверили содержание микрорайона Катюшки
Заместители главы городского округа Лобня Елена Лапшинова и Алексей Синелобов провели обход микрорайона Катюшки. Они обсудили с жителями вопросы благоустройства.
По итогам встречи на контроль поставлены следующие задачи:
• Благоустройство детской игровой площадки на улице Ленина, 69 (объект включен в план на 2025 год, УК заменит игровые элементы и выполнит покраску в течение 4 недель)
• Перенос контейнерной площадки возле магазина «Ашан»
• Вывоз мусора с контейнерной площадки на улице Ленина, 71
• Ремонт подъездов дома 4 на Лобненском бульваре
Жители дома № 4 на Лобненском бульваре также попросили обновить детскую игровую площадку. Администрация рассмотрит возможность включения площадки в план благоустройства на следующий год.
Обходы городских территорий проходят ежедневно. Анонсы встреч с жителями представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.
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