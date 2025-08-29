Представители администрации Чехова встретились с жителями села Троицкого
Встречи жителей с депутатами, профильными заместителями главы муниципалитета и представителями смежных отраслей в формате «Выездной администрации» проходят в округе на регулярной основе. На этот раз мероприятие провели в Доме культуры «Современник».
Большинство вопросов касалось вопросов содержания многоквартирных домов и дворовых территорий, благоустройства, соблюдения закона о тишине и правил дорожной безопасности.
Специалисты зафиксировали и оформили в протокол все полученные обращения. По каждому назначили ответственных лиц и установили сроки исполнения.
Кроме того, получить консультацию по актуальным вопросам можно в территориальных отделах округа: Чеховский (улица Полиграфистов, дом 13Б), Стремиловский (село Дубна, дом 30, 2 этаж, кабинет 230), Баранцевский (село Новый Быт, улица Новая, дом 8А, 2 этаж), Столбовая — Любучаны (село Троицкое, дом 4/1).