Представители 28 стран примут участие в чемпионате мира по шашкам в Химках

В Химках проходит чемпионат мира по шашкам-64, собравший за одним столом представителей 28 стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнования встретились участники из разных уголоков планеты, в том числе из России, Анголы, Бразилии и США,

Церемонию открытия предварил хореографический номер.

В этом году состязания включают три дисциплины: молниеносная игра, рапид и классические шашки.

Первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов подчеркнул сближение стран через игру, отметив, что «политика потихоньку уходит из спорта».

Российская сборная уже заявила о себе в турнирной таблице. В быстрой программе среди женщин золото получила Сандаара Апросимова. Серебро взял Николай Стручков.