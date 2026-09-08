Представители 28 стран примут участие в чемпионате мира по шашкам в Химках
В Химках проходит чемпионат мира по шашкам-64, собравший за одним столом представителей 28 стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
На соревнования встретились участники из разных уголоков планеты, в том числе из России, Анголы, Бразилии и США,
Церемонию открытия предварил хореографический номер.
В этом году состязания включают три дисциплины: молниеносная игра, рапид и классические шашки.
Первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов подчеркнул сближение стран через игру, отметив, что «политика потихоньку уходит из спорта».
Российская сборная уже заявила о себе в турнирной таблице. В быстрой программе среди женщин золото получила Сандаара Апросимова. Серебро взял Николай Стручков.