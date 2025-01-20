Представителем главы Подмосковья в Мособлдуме стала юрист Светлана Березина

Светлану Березину назначили на должность постоянного представителя губернатора Подмосковья в Мособлдуме. Об этом на еженедельном совещании правительства сказал глава региона Андрей Воробьев .

Долгое время постоянным представителей губернатора в Мособлдуме был Александр Горбылев. Теперь он перейдет на новую должность.

При участии Горбылева в регионе проводили заметную законодательную работу, отметил Воробьев.

«Были весьма сложные периоды, особенно это касалось ковида, когда нужно было находить юридически значимые решения, при этом значительно не сковывая жизнь людей в нашем большом Подмосковье, но и иметь алгоритмы для управления на муниципальном и региональном уровнях», — отметил губернатор.

Теперь этот пост займет Светлана Березина, которая трудится в правительстве области с 2016 года. Долгое время она возглавляла управление взаимодействия с органами государственной власти и аналитического обеспечения законопроектной деятельности, а также была заместителем руководителя администрации губернатора.

«Очень надеюсь, что все те решения, которые мы здесь вырабатываем, будут реализованы как в региональном разрезе, так и на федеральном уровне. Будут ли это федеральные законы или какие-то наши интересные и полезные предложения по работе с федеральным правительством. Все это важно, и влияет на нашу работу, на скорости, на те перемены, которые мы должны обеспечивать», — добавил Андрей Воробьев.