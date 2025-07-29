Представителей органов власти из Подмосковья пригласили на конкурс IT-проектов

Представителей органов власти из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT». Заявки на участие будут принимать до 28 августа.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в конкурсе могут принять участие исполнительные органы власти регионов и муниципалитетов. Они представят IT-проекты, которые направлены на решение социально значимых задач и совершенствование процесса управление, повышение качества жизни и условий ведения бизнеса.

Лучших выберут в номинациях «Искусственный интеллект в государственном управлении», «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Культура и туризм», «Экономика данных» и других.

Заявки можно оставить по ссылке.