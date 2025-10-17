Представителей общества слепых наградили в Подольске к юбилею организации

В Подольском отделении Всероссийского общества слепых к юбилею учреждения наградили отличившихся. За активную работу и в связи со 100-летием организации порядка 40 членов получили юбилейные медали и почетные грамоты от Мособлдумы.

От имени главы округа Григория Артамонова председателю Подольского отделения ВОС Ольге Саратовской вручили поздравительный адрес. Почетные награды и поздравления также передали депутат Мособлдумы Татьяна Никитас и представители «Центра социальной поддержки». Солисты вокального ансамбля «Подолье» и члены отделения ВОС подарили всем песню о любимом Подольске, слова, аранжировку и музыку к которой придумали сами.

Одна из гостей мероприятия — Лариса Прилоус, которая пришла на праздник, сопровождая сына Александра. Она юрист, ведет группы в социальных сетях, где дает бесплатные консультации для инвалидов по зрению по всей России.