Представителей агротуризма из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Подмосковных предпринимателей в сфере сельского туризма пригласили на всероссийский конкурс агротуристических объектов «ТурФерма». Прием заявок будет открыт до 20 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, в конкурсе могут принять участие представители объектов в сфере сельского хозяйства в области разведения рогатого скота, производства продукции, растениеводства и других. Главным условием станет иметь туристический проект.

Направить заявку можно на почту msh@mosreg.ru до 20 сентября. Для этого нужно заполнить анкету и добавить презентацию. Комиссия отберет 20 лучших проектов, авторы которых смогут отправиться в двухдневный тур на деловую программу и обучающие сессии.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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