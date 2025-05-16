Представитель «Здорового Отечества» посетил центр молодежных инициатив в Протвине

Представители движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников и чемпион мира по боксу, депутат городского округа Серпухов Федор Чудинов посетили центр молодежных инициатив. Совместно с депутатом Ольгой Ковшарь они поздравили выпускников 11-х классов гимназии Протвине с важным этапом в их жизни.

Во второй половине дня гости побывали в спортивной школе, где тренируются дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — чемпионы России по армрестлингу, пауэрлифтингу и дзюдо, призеры всероссийских соревнований по шашкам и дартсу, а также обладатели титулов чемпионов мира и Европы. Независимо от уровня достижений всех объединяет желание совершенствоваться и достигать новых целей.

Основной задачей визита стало не только вдохновить ребят, но и показать им, что они не одиноки, что их успехи замечают и ценят искренне. В ходе открытой беседы Сергей Ситников и Федор Чудинов поделились личным опытом, рассказали о важности веры в себя и настойчивости, а также познакомили с деятельностью движения «Здоровое Отечество».

Встреча завершилась дружеским чаепитием с тортом, оставив у участников заряд позитива и уверенность в поддержке большой команды единомышленников.

Сергей Ситников выразил благодарность всем, кто помог организовать мероприятие — партнерам из «Русский Свет», руководству школы, наставникам спортсменов и коллективу центра молодежных инициатив за теплый прием и активное участие.