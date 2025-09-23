Представитель Росатома провел урок для школьников в Подольске

В 2025 году атомная промышленность России отмечает свое 80-летие. Об истории становления и ключевых достижениях отечественной атомной отрасли старшеклассникам гимназии имени Подольских курсантов рассказала представитель научно-производственного объединения «Луч» Ольга Медведева.

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 450 предприятий. В Подольске таких компаний три — «ЗиО-Подольск», «Гидропресс» и «Луч». Представитель «Луча» Ольга Медведева встретилась рассказала ученикам 9-х и 11-х классов о том, как выстроена работа на предприятии и познакомила их с перспективными направлениями атомной отрасли. Особое внимание уделили развитию интереса к изучению естественных наук и технологий.