Представитель Подмосковья вошел в топ-20 сильнейших лесных пожарных России

Водитель автомобиля ЛПС-1 «Мокрое» Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Константин Северин вошел в топ-20 Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный — 2025». Мероприятие проходило с 15 по 18 сентября в Красноярске.

Конкурс собрал лучших специалистов из России, Белоруссии и Армении. Константину пришлось пройти три серьезных испытания: полосу препятствий, имитирующую реальные условия лесного пожара, ориентирование в незнакомом лесном массиве и спортивное многоборье, где проверялись сила, выносливость и скорость реакции.

Представитель Подмосковья соперничал с работниками Федеральной Авиалесоохраны и наземных служб из 18 регионов России, а также с коллегами из соседних стран, что говорит о высоком уровне его подготовки и профессионализма.