Представитель Общественного совета проверила работу полиции Одинцова
Представитель Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу Мария Шматкова проверила работу дежурной части второго городского отдела полиции. Проверка прошла в рамках акции «Гражданский мониторинг».
Начальник смены дежурной части ознакомил сотрудника Общественного совета с порядком регистрации поступающих сообщений и заявлений граждан. Она в свою очередь проверила чистоту в помещениях для задержанных лиц, отметила наличие актуальной информации на стендах, а также техническую оснащенность подразделения.
Представитель Общественного совета положительно оценила работу сотрудников отдела полиции Одинцовского округа. Ежегодная акция «Гражданский мониторинг» направлена на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел.