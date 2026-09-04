Представитель Мособлизбиркома принял участие в совещании по подготовке к выборам

В управлении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Центральному федеральному округу 4 сентября прошло рабочее совещание. Его посвятили подготовке к Единому дню голосования, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

От Избирательной комиссии Московской области во встрече участвовал заместитель начальника правового управления Евгений Барис, который детально разъяснил участникам ключевые аспекты предстоящего процесса.

В частности, он коснулся регламента основных и дополнительных форм волеизъявления, механизмов голосования для разных социальных групп и специфики участия в выборах депутатов Государственной думы и нового состава Московской областной думы.

По итогам диалога Евгений Барис ответил на все поступившие вопросы.