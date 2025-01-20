Представитель Богородского округа приняла участие в образовательной сессии

Установочная сессия по разработке и обсуждению предложений для проекта «Стратегии развития образования до 2036 года» прошла в гимназии имени Примакова. На мероприятии побывала начальник Управления образования Богородского округа Евгения Устякина.

В сессии участвовали представители муниципальных органов самоуправления, руководители образовательных организаций, педагоги, общественные деятели и студенты. Мероприятие прошло под девизом: «Успех и счастье каждого для процветания страны! Процветание страны для успеха и счастья каждого!».

Участники обсудили вопросы образования, воспитания, цифровизации, психологические аспекты образовательного процесса, экономику и модели управления. В составе рабочих групп они выявляли проблемы в различных составляющих системы образования, находили пути их решения, а также обменивались ценным опытом.