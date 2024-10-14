Представитель бизнес-омбудсмена провел встречу с предпринимателями в Раменском

Руководитель общественной приемной подмосковного бизнес-омбудсмена в Раменском Алла Родина провела прием предпринимателей. Им помогли решить проблемы с поиском помещений и организации мероприятий.

Представители бизнес-омбудсмена регулярно проводят встречи с жителями в округах Подмосковья. Это позволяет оперативно решить проблемы предпринимателей.

На очередной встрече в Раменском рассмотрели пять обращений. В результате предпринимателям помогут подобрать помещение для создания центра поддержки семей с детьми с особенностями развития, организовать бизнес-уроки и экскурсии для школьников на предприятия, а также получить земельный участок, субсидии и другую поддержку.

Все поступившие обращения взяли в работу, по каждому вопросу дали разъяснения и провели консультации.

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