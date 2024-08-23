Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Волоколамске

Встречу с предпринимателями проведет руководитель общественной приемной уполномоченного по Волоколамску, Лотошину и Шаховской Наталья Караськова. На приеме рассмотрят обращения о неправомерных решениях и бездействии должностных лиц, а также вопросы об открытии своего дела и мерах поддержки.

Записаться на встречу можно по телефону 8-929-625-31-52.

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