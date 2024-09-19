Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Коломне
Руководитель общественной приемной подмосковного бизнес-омбудсмена в Коломне Денис Петрович проведет личный прием 26 сентября. Он ответит на вопросы предпринимателей и рассмотрит жалобы.
Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, на приеме рассмотрят вопросы и жалобы предпринимателей на нарушение их прав и законных интересов, а также реагирование на их обращения должностных лиц.
Записаться на встречу можно по телефону 8-916-429-33-70.
Мероприятие проведет в доме № 370 по улице Октябрьской революции с 16:00 до 18:00.
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