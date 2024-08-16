Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Дмитрове

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Дмитрове Александр Терентьев проведет прием для предпринимателей 22 августа. На нем рассмотрят вопросы и жалобы от владельцев бизнеса округа.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 городских округов региона. Их руководители регулярно проводят приемы и консультации для предпринимателей.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы», — отметили в ведомстве.

На встрече 22 августа владельцы бизнеса смогут задать вопросы руководителю общественной приемной по Дмитрову и Талдому Александру Терентьеву. Он также рассмотрит жалобы, связанные с нарушением прав предпринимателей.

Записаться на прием можно по телефону 8-985-297-29-46.

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