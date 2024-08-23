Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Дмитрове

Руководитель общественной приемной подмосковного бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Дмитрове 27 августа. Участники смогут задать вопросы и обсудить нарушение прав и другие жалобы.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 городских округов Подмосковья. В них регулярно проводят встречи с предпринимателями. Во вторник они смогут задать вопросы руководителю приемной по Дмитровскому и Талдомскому округам Александру Терентьеву.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы», — отметили в ведомстве.

На приеме рассмотрят жалобы на нарушение прав и интересов предпринимателей. Записаться на встречу можно по телефону 8-985-297-29-46.

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