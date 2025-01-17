Представитель бизнес-омбудсмена проведет личный прием в Дмитрове 21 января

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена по Дмитрову и Талдому Александр Терентьев проведет прием предпринимателей. Он состоится в здании лицея № 4 21 января.

Сеть общественных приемных бизнес-омбудсмена охватывает 46 муниципалитетов Подмосковья. Их руководители регулярно встречаются с предпринимателями и проводят консультации по разным вопросам.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы». — отметили в пресс-службе уполномоченного.

Очередной прием состоится 21 января в Дмитрове. На нем также будет присутствовать представитель налоговой службы.

Записаться на встречу можно по телефону 8-985-297-29-46.