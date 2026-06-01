Представитель администрации Пушкино проверила благоустройство сквера в Ивантеевке

В Ивантеевке продолжается реконструкция мемориального сквера «Журавли», созданного в 2007 году. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды и охватывают территорию около шести тысяч квадратных метров.

В Пушкино прошла выездная проверка хода работ на центральном мемориале Ивантеевки — сквере «Журавли». На площадке собрались представители администрации, Совета депутатов, подрядной организации, общественных объединений и жители округа. Участники осмотрели территорию и обсудили этапы реализации проекта.

Реконструкция ведется по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование обеспечивается за счет средств бюджета Московской области и округа Пушкинский. Мемориал, созданный скульптором Григорием Потоцким, был открыт в 2007 году и за это время стал значимым местом для жителей города.

Проект благоустройства предусматривает сохранение первоначального архитектурного замысла. При этом планируется обновить дорожное покрытие, провести озеленение, установить новые элементы малых архитектурных форм и обустроить фонтан. Общая площадь работ составляет около шести тысяч квадратных метров.

Представители подрядной организации рассказали о текущем ходе реконструкции и дальнейших этапах. Отдельное внимание уделили срокам выполнения и организации работ на объекте. Проект реализуется в два этапа: сначала обновят мемориальную часть, затем благоустроят прилегающую прогулочную зону.

«Уверена, что после реконструкции сквер „Журавли“ станет не просто благоустроенной территорией. Он останется сердцем Ивантеевки — местом, куда будут приходить семьи с детьми, школьники, ветераны, чтобы почувствовать связь поколений», — сказала представитель главы округа Нина Ушакова.

Завершить работы на основной части мемориала планируется к середине лета. Открытие прогулочной зоны намечено на осень этого года.