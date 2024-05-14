Председателям СНТ в Воскресенске напомнили правила вывоза мусора | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 09:48 Председателям СНТ в Воскресенске напомнили правила вывоза мусора Телеканал «360»

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Рабочая встреча с председателями садово-огороднических товариществ прошла во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Обсудили вопросы вывоза мусора, введение единого тарифа для СНТ и другие актуальные для дачников вопросы.

Участие в встрече приняли представители правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества, профильные специалисты администрации, сотрудники полиции, пожарного надзора, управления территориальной безопасности и других организаций.

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Руководитель общественной приемной «Союза садоводов России» Людмила Бурякова рассказала о работе комиссии и актуальных для дачников вопросах.

«Накопилось системных проблем много, например, регулирование взаимодействия с региональным оператором, с федеральной налоговой службой, лицензирование скважин, комплексные кадастровые работы и так далее. Конечно, мы работаем и персонально. Люди обращаются к нам по электронной почте и на личный прием приезжают, и по телефону мы объясняем, что нужно делать, в Telegram-канале я веду консультации», — отметила она.

Сейчас комиссия работает над введением единого тарифа для садовых товариществ на территории всей страны, ведутся переговоры с каждым отдельным регионом. Обсуждаются вопросы по брошенными участками, для которых уже определены критерии, возможность бесплатного лицензирования скважин, регистрация председателей товариществ в качестве оператора обработки персональных данных.

Одной из ключевых тем на встрече стала работа с твердыми бытовыми отходами. На территории Воскресенска зарегистрировано 224 СНТ, из них только 46 заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором.

«Мы — дачный округ. Жители выезжают отдыхать на дачи, и вокруг начинают образовываться навалы мусора. Каждый свою копейку считает, и дачники не хотят заказывать контейнер на свою территорию СНТ. Проще выкинуть в муниципальный контейнер или рядом с ним, если он переполнен. Мы здесь для того, чтобы объяснить и аргументировать данное решение закона нашим председателям СНТ и садоводам», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

После обсуждения системных вопросов, в том числе вступление в программу социальной газификации, каждый присутствующий мог обратиться к специалистам индивидуально.

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