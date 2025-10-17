Председателя Общественной палаты выбрали в Подольске

На пленарном заседании Общественной палаты Подольска выбрали нового председателя. Руководить общественниками теперь будет вице-президент Московской областной нотариальной палаты Лариса Бурмистрова, которая ранее была заместителем председателя Общественной палаты округа.

На заседании утвердили кандидатуры заместителей председателя Общественной палаты городского округа Подольск Вячеслава Рубцова и Кирилла Рожка. Председателем комиссии по здравоохранению и социальной политике стала Кристина Сотникова, председателем комиссии по безопасности и межнациональным отношениям утвердили Александру Погодину.

В ходе встречи присутствующие обсудили актуальные вопросы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду, непосредственной деятельностью Общественной палаты округа и формированием ежегодного доклада о состоянии развития институтов гражданского общества.