Председателя Общественной палаты избрали в Солнечногорске

Первое пленарное заседание Общественной палаты пятого созыва состоялось в Солнечногорске. На встрече избрали председателя, его заместителей, утвердили состав и наименование профильных комиссий.

«Уверен, что работа этого состава будет энергичной, результативной и наполненной конкретными инициативами. Округ меняется, и вместе с вами мы сделаем его еще сильнее», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Заседание открыла Тамара Лях, заслуженный работник печати Московской области. Глава округа Константин Михальков вручил удостоверения членам нового состава палаты, в который вошли 36 активных граждан. Среди них — участники специальной военной операции, представители сферы ЖКХ, социально значимых направлений и духовенство.

Члены палаты избрали председателя — им стал Сергей Митряшин. Его заместителями были назначены Ольга Воронина и Анна Панькова. Также был утвержден состав и наименования профильных комиссий, которых в этот раз насчитывается 17. Они охватывают ключевые направления, включая здравоохранение, экологию, поддержку волонтеров и безопасность. В ходе заседания были выбраны председатели комиссий.

Совет новой Общественной палаты городского округа Солнечногорск утверждался в трех инстанциях: одна треть состава была рекомендована губернатором Московской области, одна треть — Советом депутатов округа, а оставшаяся треть — областной Общественной палатой.