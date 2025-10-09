Председателя нового Молодежного парламента избрали в Реутове

В Реутове утвердили новый состав Молодежного парламента. Первое заседание возглавила заместитель председателя Совета депутатов Ксения Кравченко. В мероприятии также приняли участие 25 членов нового созыва и представители администрации. Во время собрания избрали председателя, которым стала Дарья Кондратьева.

Решение о создании Молодежного парламента приняли 27 августа, после чего открыли прием заявок. В конкурсе приняли участие 49 кандидатов. Специальная конкурсная комиссия провела собеседования и выбрала 25 наиболее достойных и подготовленных представителей молодого поколения Реутова.

Во время первого заседания избрали руководящий состав. Путем открытого голосования определили секретаря и председателя. Возглавит Молодежный парламент будет Дарья Кондратьева, а ее заместителем по работе с комиссиями станет Евгений Вязников. Должность секретаря закрепили за Дарьей Пушкиной. Она будет заниматься направлениями молодежной политики.

Новому созыву предстоит проанализировать проблемы молодежной среды, провести экспертизы проектов муниципальных правовых актов и разработать собственные инициативы. Сформированные предложения они представят в органы местного самоуправления, в том числе по распространению материалов для формирования у сверстников активной гражданской позиции.

Молодые избранники также будут взаимодействовать с парламентами других муниципалитетов и Московской области. Начало работы нового состава — важный шаг к развитию молодежной политики в Реутове. Участие в решении вопросов в Реутове откроет возможности для диалога между властью и новым поколением.