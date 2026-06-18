Председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова наградили орденом РПЦ

Богослужение в честь празднования Игоревской иконы Божией Матери провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В рамках церемонии он вручил Игорю Брынцалову орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Им награждают за заслуги в возрождении духовной жизни России.

«Воспринимаю награду как общую заслугу всех, кто трудится на благо духовной жизни Подмосковья. Со своей стороны и впредь буду поддерживать возрождение наших храмов и добрые начинания, которые объединяют людей. Благодарю владыку за теплый прием, а всех собравшихся — за молитвенное единство в этот праздничный день», — сказал парламентарий.

Храм расположен в микрорайоне 1 Мая. Его строят по инициативе жителей. Весной 2022 году участок передали Балашихинской епархии, и уже к осени на площадке появился деревянный храм. В прошлом году там начали строить капитальное здание вместимостью около 430 прихожан.