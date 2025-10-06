Председателя Молодежного парламента нового созыва избрали в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялось первое заседание пятого созыва Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа. В рамках встречи участники утвердили регламент и перечень комиссий.

Единогласно председателем избрали Алексея Чернышова. Должность его заместителя заняла Виктория Аксенова. Секретарем стала Полина Прохорова, а обязанности пресс-секретаря возложили на Анну Терехову.

Кроме того, определили председателей комиссий. Работа парламента в новом составе будет идти по трем направлениям: законотворчество, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

«Одна из наших главных задач — законотворчество, помощь депутатам Совета депутатов в разработке законотворческих инициатив в области молодежной политики, так что мы сделаем упор на этом направлении», — сказал председатель Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов.

В обновленный состав вошли школьники, студенты колледжей и вузов, а также специалисты сферы молодежной политики. Курировать работу парламента будет депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Александр Поляков.

«Ребята очень целеустремленные, амбициозные, инициативные. Они полны энергии и стремлений воплотить свои идеи на благо городского округа и его жителей, и мы, конечно же, будем делиться опытом, направлять и помогать им в этом», — отметила председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

В состав Молодежного парламента пятого созыва вошли Виктория Аксенова, Дмитрий Алексеев, Ангелина Афонина, Михаил Безруков, Андрей Важняк, Айказ Гегамян, Иван Кропанцев, Дарина Лизунова, Павел Матюш, Анастасия Пичугина, Полина Прохорова, Антонина Сажина, Анна Терехова, Арсений Чеботарев и Алексей Чернышов.