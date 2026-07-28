Председатели советов МКД Подмосковья обменялись опытом с Самарской областью

В Новокуйбышевске состоялся съезд Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Самарской области. Центральным событием стал визит делегации из Помосковья во главе с председателем координационного совета Олесей Тыщенко.

Подмосковные эксперты приехали, чтобы передать опыт защиты прав собственников и управления жилым фондом. Участие в мероприятии также приняли руководитель Госжилинспекции Георгий Степанян, мэр Новокуйбышевска Виктория Каткова и глава самарской ассоциации Игорь Косилов.

В ходе встречи обсуждались вопросы вовлечения жильцов в управление общим имуществом и повышения статуса домовых советов. Ключевым итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между ассоциациями двух регионов: самарские активисты получат доступ к методологическим наработкам Подмосковья. Олеся Тыщенко представила практики внедрения цифровых технологий в управление МКД. В торжественной обстановке первые председатели советов домов из Новокуйбышевска вступили в ассоциацию.

Главная цель сотрудничества — усилить роль собственников в управлении, повысить авторитет советов МКД и расширить их полномочия. Игорь Косилов высоко оценил профессиональный уровень новокуйбышевских председателей и выразил надежду на долгосрочное и продуктивное взаимодействие. Соглашение создает основу для системного обмена знаниями и практиками между регионами.