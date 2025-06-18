Председатели МКД обсудили 45 обращений по жилищным вопросам в Ступине

Активные председатели МКД из Ступина, Каширы, Серпухова и Чехова обсудили 45 обращений по жилищным вопросам на выездной администрации. Встречу посетили местные власти и первый замминистра экологии Сергей Мороз. Об этом сообщили в Минтерполитики МО.

В Ступино приехали представители МинЖКХ, Минчистоты, МТДИ, Минздрава, Фонда капремонта, МосОблЕИРЦ и других.

Большая часть обращений была посвящена работы УК и благоустройству прилежащих территорий.

«Несмотря на то, что сейчас достаточно много форматов взаимодействия ведомств с жителями, наши председатели предпочитают получить консультации именно на таких встречах. У нас все протоколируется, и в дальнейшем Ассоциация председателей МКД отслеживает, на каком этапе находится решение тех или иных вопросов», — отметила председатель координационного совета АПСМКД Московской области Олеся Тыщенко.

Кроме того, обращения берут на контроль главы муниципалитетов. Так вероятность их решения сильно возрастает.

Минтерполитики Подмосковья отметило, что прошедшая кустовая выездная администрация стала финальной на текущем этапе работы в таком формате.