Председателем профсоюза образования в Серпухове избрали Татьяну Клочко

Свыше 90 тысяч работников образовательных учреждений Московской области состоят в профсоюзе. В их числе порядка трех тысяч — члены Серпуховского территориального отделения.

За последние пять лет профсоюз оказал поддержку в адаптации и обучении молодых специалистов, помог в организации досуга и отдыха работников, во взаимодействии с первичными профсоюзными организациями. Он объединяет педагогов, поддерживает в трудные времена, помогает отстаивать трудовые права и законные интересы.

На отчетно-выборной конференции на пост председателя Серпуховской территориальной организации профсоюза переизбрали педагога Татьяну Клочко.

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