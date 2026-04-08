Председатель ТИК провела консультацию для жительницы деревни Тарбеево

Жительница деревни Тарбеево Мария Кочкина обратилась на прямую линию с Президентом с вопросом о прозрачности выборов и народном контроле при дистанционном электронном голосовании.

Чтобы ответить на вопрос, с Марией Кочкиной связалась председатель Сергиево-Посадской территориальной избирательной комиссии Ольга Дмитриева. Она провела консультацию по телефону и пригласила женщину на экскурсию в территориальную избирательную комиссию города Сергиев Посад.

Сегодня днем Мария посетила ТИК, где ей показали «внутреннюю кухню» избиркома. Гостью провели по кабинетам и продемонстрировали помещение, где происходит обработка данных Государственной автоматизированной системы «Выборы».

В личной беседе Марии Александровне объяснили особенности дистанционного голосования и подчеркнули, что главная задача избирательной системы — не допустить двойного голосования. Ольга Дмитриева отметила: «Главный итог разговора — чувствовать потребности избирателя».

Мария Кочкина — активный житель своего населенного пункта, поэтому с ней будет поддерживаться дальнейшая связь.