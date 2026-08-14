Председатель ТИК Черноголовки провела обучение информаторов перед выборами

Председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Черноголовка Вера Красных провела инструктаж для информаторов, которые будут проводить поквартирные обходы перед осенними выборами.

В рамках обучения Вера Красных рассказала о правилах работы: о специальной униформе и бейджиках, порядке проведения обходов, использовании специального приложения и рекомендуемом времени посещения избирателей.

По словам председателя ТИК, в Черноголовке в обходах примут участие 38 человек. С 20 августа по 15 сентября они обойдут все домовладения, чтобы пригласить людей на выборы и собрать заявления у тех, кто желает проголосовать по месту жительства.