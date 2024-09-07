Председатель совета ветеранов Реутова Валерий Нечай отдал голос на выборах

Второй день выборов в городской Совет Реутова проходит в штатном режиме, и избиратели продолжают активно участвовать в процессе. Среди них оказался и Александр Дроздов, который впервые в жизни пришел отдать свой голос.

В этом году ему исполнилось 18 лет, и на избирательном участке он немного растерялся. Однако члены комиссии оказали ему необходимую помощь, объяснив, как получить бюллетень и оформить свое волеизъявление. В знак поддержки Александру подарили небольшой сувенир.

В отличие от молодого избирателя, председатель совета ветеранов Реутова Валерий Нечай уже не может сосчитать, сколько раз он участвовал в выборах. Он также отметил, что ветераны традиционно активно участвуют в выборах, приходя на участки дружно и с самого утра.

Активность жителей Реутова подтверждает и депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

«Везде, где я был, процесс идет в соответствии с установленным законом порядком. Настроение у людей праздничное, многие приходят голосовать с детьми или целыми семьями», — отметил Ефимов.

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