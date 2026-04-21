Председатель Совета ветеранов провел урок мужества для студентов в Одинцове

Председатель Совета ветеранов УМВД России по округу Александр Тарасов встретился с учащимися юридического колледжа в музее управления. Цель мероприятия — воспитание у молодежи уважения к закону, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Служба в полиции — это не просто работа, это призвание, требующее мужества и стойкости. Александр Тарасов рассказал ребятам об истории создания милиции, подвигах сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, а также о значимых событиях и интересных фактах.

Он проинформировал студентов о порядке и требованиях, предусмотренных для поступления в высшие учебные заведения. Воспитанники колледжа ознакомились с экспозицией, включающей в себя фотографии сотрудников, их форменное обмундирование, оружие, исторические документы и личные вещи.