Председатель Совета депутатов в Химках подвел итоги за 2024 год

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский выступил с ежегодным отчетом в лицее № 21. Он подвел итоги 2024 года, рассказал о важных мероприятиях и помощи участникам СВО.
Сергей Малиновский рассказал о личных встречах с жителями, помощи в решении актуальных вопросов, а взаимодействии с участниками СВО и членами их семей.
«Важной составляющей депутатской работы является постоянное взаимодействие с нашими жителями. За прошлый год я провел 24 личных приема граждан, на которых рассмотрел свыше 80 обращений. Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль», — отметил Сергей Малиновский.
Еще одно важное направление работы муниципальных депутатов — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия». Избранники вместе с жителями мониторят строительство и ремонт социальных объектов.
«В этом году в Химках после реконструкции откроют две школы и три детских сада. В микрорайоне Сходня капитально отремонтируют корпус гимназии № 23 на улице Чапаева. В микрорайоне Новогорск возводят воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест», — рассказал председатель Совета депутатов.
С первых дней жители и муниципальные депутаты объединились в помощи участникам специальной военной операции. Всего было собрано и отправлено более 400 тонн гуманитарного груза.
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