Председатель Совета депутатов в Химках подвел итоги за 2024 год

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский выступил с ежегодным отчетом в лицее № 21. Он подвел итоги 2024 года, рассказал о важных мероприятиях и помощи участникам СВО.

Сергей Малиновский рассказал о личных встречах с жителями, помощи в решении актуальных вопросов, а взаимодействии с участниками СВО и членами их семей.

«Важной составляющей депутатской работы является постоянное взаимодействие с нашими жителями. За прошлый год я провел 24 личных приема граждан, на которых рассмотрел свыше 80 обращений. Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль», — отметил Сергей Малиновский.