Председатель Совета депутатов Пушкино провел встречу с жителями Ивантеевки

23 апреля председатель окружного Совета депутатов Артем Садула совместно с заместителем председателя Совета депутатов городского округа Пушкинский Николаем Михайлиным провели выездную встречу с жителями Ивантеевки по адресу: улица Маяковского, дом 8/10. Во встрече также приняли участие представители управляющей компании «Светлый край» и теплосетевой организации.

В ходе общения были подняты системные вопросы, требующие оперативного подхода. В частности, жители обратили внимание на некорректную работу системы водоснабжения — случаи, когда из кранов горячей воды поступает холодная или теплая. Подобные нарушения напрямую влияют на качество жизни и требуют технического аудита и последующей настройки инженерных систем.

Отдельно обсуждались вопросы содержания подъездов, включая уборку и своевременность обслуживания, а также скорость реакции ответственных служб на обращения граждан. Поднимались и частные темы — состояние инженерных коммуникаций. Также обсудили перспективы проведения планового капитального ремонта дома, его этапность и необходимость информирования жителей о сроках и объемах работ.

Артем Садула отметил, что по итогам встречи были зафиксированы все обращения, а ответственным организациям будут направлены соответствующие запросы для проработки обозначенных проблем и выработки конкретных решений.