Депутат из Химок поучаствовал в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья

XI съезд Совета муниципальных образований региона провели в Доме Правительства Московской области. Главы городских округов и председатели муниципальных Советов депутатов подвели итоги работы подмосковной Ассоциации за последние три года и определили будущие задачи.

Всего за три года состоялось 327 мероприятий и четыре заседания президиума. Помимо этого, члены совета стали участниками 43 заседаний комитета местного самоуправления, на которых обработали 1280 обращений.

«С 2022 по 2024 годы Ассоциация оказывала правовую и методическую помощь городским командам, участвовала в разрешении споров между муниципальными образованиями региона и активно занималась переподготовкой кадров. Все это стало возможным благодаря взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной власти», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Главы Подмосковья обсудили передачу опыта муниципалитетам освобожденных территорий.

«Совет муниципальных образований — место, где мы можем встретиться и обсудить насущные вопросы. В регионе внедрена практика наставничества, благодаря которой многие городские округа повышают свою эффективность. Не надо бояться спрашивать, нужно обсуждать и рассказывать о своих форматах работы», — поделилась вице-губернатора Московской области Мария Нагорная.

Помимо этого, участники съезда обсудили обновление бренд-бука Совета муниципальных образований. Он оставался неизменным со дня основания.

«Наши паблики в социальных сетях будут ориентированы на муниципальное сообщество — служащих, кто готов учиться и совершенствоваться в рамках своих компетенций. Нужно всегда быть в курсе нововведений в законодательстве и принятых решений руководством нашей страны», — подчеркнул исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Направление работы на следующий год также определили на общем заседании. Депутатским корпусам предстоит повысить престижность муниципальной службы, сформировать единую муниципальную повестку, разработать методическую поддержку муниципальных команд и подготовить кадровый резерв, обучение и переподготовку служащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

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