Председатель совета депутатов Химок посетил мебельное производство

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский совместно с сотрудниками МКУ «Малый бизнес Химки» посетил мебельное производство «Софалия». Участники встречи обсудили ключевые вопросы работы компании, включая обеспечение сырьем, контроль качества и планы по расширению производства.

В ходе визита представители администрации ознакомились с полным циклом изготовления мебели — от поступления материалов до сборки готовых изделий. Руководство предприятия рассказало о производственных процессах, используемых технологиях и перспективах развития.

Предприятие «Софалия» специализируется на выпуске мягкой и корпусной мебели: диванов, кроватей, шкафов, тумб, комодов и других изделий. В настоящее время на фабрике работают более 60 специалистов, при этом компания продолжает расширять штат и увеличивать объемы производства.

Сергей Малиновский отметил важность диалога с предпринимателями: «Компания создает рабочие места, развивает производство и выпускает востребованную продукцию. Для нас важно сохранять открытый диалог с предпринимателями, понимать их потребности и помогать находить новые возможности для роста».

Сотрудники предприятия продемонстрировали производственные цеха и рассказали о применяемых технологиях. Компания использует отечественные материалы и работает с локальными поставщиками, что позволяет контролировать качество продукции и соблюдать сроки изготовления.

В Химках на регулярной основе проходят встречи с представителями местного бизнеса, на которых обсуждаются актуальные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Администрация округа продолжает оказывать поддержку предпринимателям, способствуя развитию производственного сектора и созданию новых рабочих мест.