Председатель совета депутатов Химок подвел итоги работы за 2024 год

Председатель совета депутатов городского округа Химки подготовил отчет о проделанной общественной работе за 2024 год. Его Сергей Малиновский представил на встрече со студентами и преподавателями Московского авиационного института.

Глава местного совета депутатов отметил, что одним из самых главных направлений в общественной деятельности народных избранников является реализация Народной программы. Они контролируют строительство и благоустройство школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта.

«В прошлом году в микрорайоне Сходня завершился капитальный ремонт нового корпуса гимназии № 23. В этом году строительные работы проводятся на пяти объектах. Это две школы и три детских сада. За ходом работ следят депутаты, педагоги и родители», — отметил Сергей Малиновский.

Народный избранник напомнил, что в прошлом году в Химках отремонтировали санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства, поликлинику № 10 в Фирсановке и терапевтическое отделение поликлиники № 2.

«Ключевым аспектом депутатской деятельности является постоянное взаимодействие с жителями нашего округа. В прошлом году я принял участие в более чем 650 мероприятиях и акциях, организовал около 300 встреч и провел 24 личных приема граждан. На этих встречах я рассмотрел более 80 вопросов, поступивших от химчан», — рассказал депутат

Итогом встречи стало представление планов по реализации проектов на предстоящий год.