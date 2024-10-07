Председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина проверила котельную № 8

В рамках депутатского контроля председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина посетила котельную № 8, где провела рабочую встречу с персоналом. Главной темой обсуждения стала задержка выплаты заработной платы, которая вызывает серьезные беспокойства среди сотрудников.

Во время визита Галина Козина подробно ознакомилась с текущей производственной деятельностью котельной, пообщалась с коллективом и обсудила актуальные организационные и технические вопросы, касающиеся бесперебойной работы предприятия. Все высказанные замечания и предложения сотрудников были взяты под личный контроль для последующей проработки и решения.

Отметим, что в компании произошла полная смена руководящего состава. Новая управленческая команда заявила о своей готовности к добросовестной работе и нацелена на достижение ощутимых результатов и улучшение сложившейся ситуации.

В рамках урегулирования назревших проблем будет рассмотрен вопрос о возможной корректировке условий трудовых договоров сотрудников с учётом их обращений и пожеланий. Это должно способствовать улучшению условий труда и восстановлению доверия к руководству.

«Уверена, что совместными усилиями мы сможем оперативно решить накопившиеся вопросы и создать достойные условия труда для всех сотрудников данных коммунальных предприятий», — подчеркнула Галина Козина.

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