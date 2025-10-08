Председатель Совета депутатов Балашихи встретился с клубом «Активное долголетие»

Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов побывал в творческой мастерской клуба «Активное долголетие», где познакомился с художниками, поговорил с ними и оценил их работы. В ходе встречи он отметил важность подобных творческих площадок для людей старшего поколения.

В мастерской пенсионеры изучают основы изобразительного искусства и раскрывают свой творческий потенциал под руководством опытных преподавателей. Такие занятия помогают участникам не только овладеть новыми навыками, но и обрести уверенность в себе, а также найти новые источники вдохновения.

«Я всегда восхищаюсь тем, сколько таланта и энергии в наших участниках клуба „Активное долголетие“. Такие творческие встречи показывают, что возраст — это лишь цифра, а не преграда для самовыражения и развития. Проект „Старшее поколение“ нацелен именно на то, чтобы каждый наш ветеран, каждый представитель старшего поколения мог найти занятие по душе и, главное, почувствовать себя нужным и востребованным», — подчеркнул Геннадий Попов.

Регулярные мастер-классы способствуют развитию мелкой моторики, улучшению концентрации внимания и памяти, а также помогают снизить уровень стресса. Эти занятия становятся важной частью жизни участников, укрепляя их психологическое здоровье и повышая социальную активность.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте.

Для записи и получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.