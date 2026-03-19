Председатель Мособлкомлеса рассказал о результатах реорганизации

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин выступил на окружном итоговом совещании Федерального агентства лесного хозяйства. Мероприятие прошло в Калужской области на площадке этнографического парка-музея «Этномир».

В своем выступлении Алексей Ларькин рассказал о кардинальном изменении структуры лесного хозяйства Подмосковья в 2025 году. Результатом реорганизации региональных учреждений, подведомственных комитету лесного хозяйства, стало их объединение в единую организацию.

Глава Мособлкомлеса отметил, что преобразования привели к росту зарплат сотрудников лесничеств в полтора раза. Кроме того, повысилась эффективность охраны лесов, в том числе за счет увеличения в два раза группировки сил пожаротушения.

Объединение ресурсов лесных структур Московской области также способствовало переходу к прозрачной системе мотивации сотрудников. В ее основе лежит рейтинг лесничеств по четким критериям и внедрение ключевых показателей эффективности для каждого сотрудника.

Алексей Ларькин добавил, что в 2026 году работа будет продолжена с фокусом на проектный подход к реализации трансформационных проектов, а также дальнейшую механизацию и цифровизацию.