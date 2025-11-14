Председатель Мособлдумы проверил строительство складских комплексов в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым посетили логистический центр компании «Спортмастер». Там сортируют товар и распределяют его на другие склады и в магазины.

Общая площадь комплекса составляет более 55 тысяч квадратных метров.

«Это крупнейший распределительный центр, занимающий более 30 гектаров земли. Сейчас идет строительство девятой и десятой очереди. Здесь появятся современные автоматизированные складские комплексы, которые создадут дополнительные рабочие места для Балашихи и соседних городов. Безусловно, они увеличат инвестиционную базу, что положительно скажется на развитии региона», — сказал Игорь Брынцалов.

Компания получила официальное разрешение на запуск складского комплекса первого этапа десятой очереди в октябре этого года. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Новый складской комплекс будет предназначен для хранения и роботизированной обработки товаров, что сократит время доставки до покупателя. Его запуск позволит объединить все склады компании и создаст 1200 рабочих мест.