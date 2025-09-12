Председатель Мособлдумы проверил работу избирательных участков в Балашихе

Игорь Брынцалов и глава города Балашиха Сергей Юров посетили избирательные участки № 60 и № 1739, расположенные в школе № 16. В ходе визита они оценили организацию голосования и отметили активность жителей городского округа.

Это один из самых больших избирательных пунктов в округе.

«На данный момент здесь уже проголосовали 3% избирателей. Важно, что жители Балашихи активно участвуют в выборах. Уверен, что в Совет депутатов войдут те, кто действительно болеет душой за родной город и готов вместе с жителями решать возникающие вопросы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Всего в Балашихе открыты 183 избирательных участка. Жители округа могут проголосовать как традиционным способом на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования, что обеспечивает удобство и доступность выборов для всех категорий избирателей.

«Участок у нас был открыт в восемь часов утра, работаем мы до 20:00 в течение трех дней. Участок оборудован в соответствии с законодательством, представлен информационный стенд. На участке работают четыре общественных наблюдателя, и стационарное место выделено для полицейского, который находится постоянно на участке», — сказала председатель участковой избирательной комиссии № 60 Анна Зинина.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха проходят 12, 13 и 14 сентября. Все 183 избирательных участка работают ежедневно с 8:00 до 20:00, обеспечивая удобные условия для каждого избирателя.