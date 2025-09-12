Председатель Мособлдумы проголосовал на выборах в Совет депутатов в Балашихе

Игорь Брынцалов принял участие в голосовании на выборах в Совет депутатов городского округа Балашиха. Он отдал свой голос на избирательном участке № 60, в школе № 16.

Каждый житель сможет проголосовать в любой удобный для него день.

«Сейчас есть возможность проголосовать через интернет. У меня, например, дети решили в таком виде выбрать депутатов. Я тоже отдал свой голос, но в обычном формате — на участке», — отметил Игорь Брынцалов.

Выборы в Совет депутатов Балашихи проходят с 12 по 14 сентября 2024 года. В городе работают 183 участковые избирательные комиссии, которые принимают голоса жителей ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме традиционного голосования на участках, избиратели могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, что обеспечивает удобство и доступность участия для разных категорий избирателей.

По итогам выборов в новый состав Совета депутатов войдут 35 представителей — по пять депутатов от каждого из семи округов городского округа Балашиха. Эти выборы станут важным этапом в формировании местной власти и развитии муниципальной территории.