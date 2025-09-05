Председатель Мособлдумы принял участие в открытии памятника колоколу в Реутове

«В нынешние дни, в круглую дату городского округа — 85-летия, мы, опираясь на традиции, на то, что было создано многими поколениями в городе, должны помнить, хранить нашу историю. И передавать это из поколения в поколение. Очень символично, что этот памятник находится на пересечении улиц Гагарина и Победы. Это как раз и говорит о том, что мы всегда стремимся к победе, чтим традиции, все делаем для того, чтобы сохранить нашу идентичность и нашу веру», — отметил Брынцалов.

После реконструкции памятник и прилегающая территория приобрели обновленный и гармоничный вид. Колокол «Реут» с изображениями святых и фигурой голубя создал скульптор Виталий Казанский в 2005 году. По словам Брынцалова, он имеет особое историческое значение: в древности «реутом» называли самый большой сигнальный колокол, звон которого предупреждал о приближении врага.

Рядом с памятником также установили закладной камень в честь 100-летия богослужения в Реутове, которое проводил Патриарх Тихон. Для духовного благословения Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай провел чин освящения обоих объектов.