Председатель Мособлдумы посетил компанию по производству стройматериалов в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетили компанию «Гравис», которая выпускает облицовочные материалы. Они осмотрели основные цеха предприятия и познакомились с производственными процессами.

ООО «Компания „Гравис“ производит металлокомпозитные панели. Их используют для облицовки фасадов, отделки интерьеров и изготовления рекламных конструкций. Кроме производства, компания предлагает услуги резки, вальцовки и фрезеровки, выпускает фасадные кассеты и детали на заказ. Для покрытий применяются современные технологии окрашивания и нанесения изображений — это обеспечивает прочность и красивый внешний вид.

«Уникальное предприятие с точки зрения его продвижения на российском рынке. Их деятельность способствует импортозамещению, коллектив нацелен на результат. Применение новых современных технологий позволяет сделать колоссальный рывок вперед», — поделился Игорь Брынцалов.

Материалы компании «Гравис» использовали при строительстве и отделке многих объектов. Среди них — «Арена Омск», торговый комплекс «Европолис», станция метро «Нижегородская», Дворец спорта в Евпатории, Московский театр иллюзии и жилой комплекс «Эталон‑сити».