Председатель Мособлдумы побывал в госпитале Росгвардии в Балашихе

Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. Здесь проходят лечение военнослужащие и ветераны со всей страны, в том числе участники специальной военной операции.

В ходе визита медработникам госпиталя вручили награды Московской областной думы и администрации Балашихи.

«Благодарю вас за ваш уникальный труд. Благодаря сплоченному коллективу госпиталь по праву является флагманом военной медицины. Вы — опора и надежда наших бойцов, и без ваших усилий невозможно достичь ни победы, ни той уверенности, которую сегодня ощущает страна», — отметил Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов и Сергей Юров также пообщались с ранеными военнослужащими. Среди них — Дмитрий, частично потерявший ногу в результате минно-взрывной травмы, и Даниил, пострадавший от осколочных ранений при налете дрона.

«Каждый раз, навещая военнослужащих, мы видим в их глазах надежду и уверенность. Несмотря на тяжелые травмы, ребята готовы продолжать службу и жить дальше. Все это возможно благодаря профессионализму медиков госпиталя», — сказал Сергей Юров.

Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Балашихе рассчитан на 1200 коек. Здесь работают заслуженные врачи, профессора и кандидаты наук. На базе госпиталя функционируют четыре центра и более 40 лечебно-диагностических отделений, внедряются новые методики лечения, ведется научная деятельность и подготовка медицинских кадров.